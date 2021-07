Lega | il capogruppo al Senato Romeo dichiara guerra al green pass

(Di martedì 20 luglio 2021) "La nostra idea è molto chiara. Ilpuò essere utile dove ci sono dei grandi assembramenti, quindi allo stadio, ai concerti, in discoteca. Dove ci sono tante persone va bene. Ma se lo dobbiamo usare per bar, ristoranti, trasporti pubblici rischia veramente di diventare un elemento poco gestibile" Segui su affaritaliani.it

Advertising

petergomezblog : Rimborsopoli Lombardia, il capogruppo della Lega al Senato Romeo condannato anche in Appello a un anno e otto mesi… - repubblica : Rimborsopoli Lombardia: appello conferma condanne per capogruppo Lega al Senato Romeo e Bossi jr - rosesenzanumeri : #Durigon è ancora sottosegretario al @mef, #Borghi è ancora “onorevole” di @LegaSalvini e #Romeo è ancora capogrupp… - popoloZeta : RT @jacopocoghe: 'Se si dialoga, la #Lega è pronta a ritirare gran parte degli emendamenti presentati al #ddlZan. Se invece il #Pd continue… - MariellaLoi : RT @jacopocoghe: 'Se si dialoga, la #Lega è pronta a ritirare gran parte degli emendamenti presentati al #ddlZan. Se invece il #Pd continue… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega capogruppo

Ora aspettiamo i vertici in Vigilanza per un sereno e costruttivo confronto", è la dichiarazione dei parlamentari dellain commissione di Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio (), ......proprio sostegno al referendum sulla giustizia promosso dae Radicali. Lo ha fatto sapere questa mattina in Consiglio Valle il presidente Erik Lavevaz rispondendo alla richiesta del...La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha espresso parere favorevole alla scelta di Marinella Soldi nel ruolo di presidente della Rai con 29 sì, 5 no, 3 l ...Il governo valdostano valuterà «nei prossimi giorni» se dare il proprio sostegno al referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali. Lo ha fatto sapere questa mattina in Consiglio Valle il pres ...