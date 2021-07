Lega, Fratelli d’Italia, ex M5s: il partito dei politici che rimandano il vaccino (Di martedì 20 luglio 2021) C’è Matteo Salvini che il vaccino lo farà «nei prossimi giorni» perché lui rispetta «la fila» e ha saltato il primo appuntamento perché «ero in tribunale». Ma sconsiglia ai giovani di immunizzarsi. C’è Giorgia Meloni che alla fine sbotta: «Ho detto che mi vaccino, non vi preoccupate». Mentre il suo capogruppo alla Camera si scopre virologo e dice che per gli under 40 è inutile. E poi c’è un buon numero di parlamentari che rinvia la prima dose con le motivazioni più disparate: «Ho prenotato ma lo faccio tra qualche giorno», «Voglio dare la precedenza alle categorie più fragili», e così via. Nonostante siano spesso prodighi di selfie e di sorrisi in favore ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) C’è Matteo Salvini che illo farà «nei prossimi giorni» perché lui rispetta «la fila» e ha saltato il primo appuntamento perché «ero in tribunale». Ma sconsiglia ai giovani di immunizzarsi. C’è Giorgia Meloni che alla fine sbotta: «Ho detto che mi, non vi preoccupate». Mentre il suo capogruppo alla Camera si scopre virologo e dice che per gli under 40 è inutile. E poi c’è un buon numero di parlamentari che rinvia la prima dose con le motivazioni più disparate: «Ho prenotato ma lo faccio tra qualche giorno», «Voglio dare la precedenza alle categorie più fragili», e così via. Nonostante siano spesso prodighi di selfie e di sorrisi in favore ...

Advertising

Rinaldi_euro : Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo… - petergomezblog : Nomine Rai, FdI attacca Lega e Fi: “Se qualcuno vuol far saltare il centrodestra lo dica”. Meloni: “Spiace che Matt… - fattoquotidiano : Nomine Rai, la vendetta di Salvini dietro la trappola di Lega e Fi a Fratelli d’Italia. Le tensioni a destra ora si… - SabrinaPricl : RT @ilruttosovrano: Il vaccino contro Lega è Fratelli d'Italia si può fare già dai 18 anni non votandoli. - teobaratto90 : RT @lucianocapone: Non condivido buona parte delle sue idee politiche, ma mi sento più tranquillo con un ministro della Salute come Roberto… -