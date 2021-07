Le prime pagine dei quotidiani inglesi | “Liverpool | trattativa in stallo per il rinnovo di Henderson”

(Di martedì 20 luglio 2021) I giornali, in edicola questa mattina, dedicano ampio spazio allalegata aldel centrocampista inglese Jordancon il. Queste tutte le aperture odierne, Star Sport: “Fine della strada. Le trattative sul contratto di Jordan sono in”. Apre così Mirror Sport: “Nervi tesi. Jordan chiede al club un accordo per ilo la cessione in questa sessione di mercato” FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

RaiNews : Le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi #rassegnastampa - ilpost : Le prime pagine di oggi - DiMarzio : La rassegna stampa dei quotidiani in edicola oggi - junews24com : Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 20 luglio 2021 - zanshin73 : RT @azangrillo: A fronte di questi numeri reali, dedicare le prime 6 pagine del @Corriere al #COVID19 ?? equivale, a mio parere, a creare pa… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

... fra le altre ricordiamo Kerosene speciale G8 (contente una delletestimonianze a firma di ... Le 111del volumetto, oltre alla prefazione di Erri de Luca e la ricca postfazione di ...Una misura che, al momento, sta portando con sé lepolemiche. Se da un lato c'è chi è d'... Covid, parenti delle vittime chiedono giustizia: 2500di accuse allo Stato Al momento, ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, martedì 20 luglio 2021, c'è spazio principalmente per il mercato e per i preliminari di Champions..Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre col mercato Juve in prima pagina: "Via libera. Locatelli è sempre più vicino alla Juve. Accordo fra Dragusin e il Sassuolo che va in pressing sul Lugano per il s ...