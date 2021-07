Le Olimpiadi del politicamente corretto. Egonu portabandiera italiana: di colore, lesbica e arcobaleno (Di martedì 20 luglio 2021) “Sono pronta, facciamola, bum, questa rivoluzione!” aveva azzardato tempo fa. Detto fatto. Paola Egonu, icona della nazionale femminile di volley, sarà tra gli atleti scelti per portare il vessillo olimpico all’apertura dei Giochi di Tokyo. Tokyo 2020, la Egonu porterà il vessillo olimpico Di colore, lesbica e arcobaleno. La campionessa di pallavolo azzurra è ‘perfetta’ per la narrazione politicamente corretta. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Tempo fa la pallavolista si era praticamente autocandidata. “Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità. Davvero: io, di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) “Sono pronta, facciamola, bum, questa rivoluzione!” aveva azzardato tempo fa. Detto fatto. Paola, icona della nazionale femminile di volley, sarà tra gli atleti scelti per portare il vessillo olimpico all’apertura dei Giochi di Tokyo. Tokyo 2020, laporterà il vessillo olimpico Di. La campionessa di pallavolo azzurra è ‘perfetta’ per la narrazionecorretta. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Tempo fa la pallavolista si era praticamente autocandidata. “Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità. Davvero: io, di ...

