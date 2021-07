Le nuove avventure del commissario Mineo: 'Il Giallo del gallo' di Francesco Bozzi (Di martedì 20 luglio 2021) ... ariosi, capitoli "Il Giallo del gallo", "L'ultima soffiata" e "Mineo e il vampiro", costringeranno il commissario più indolente che la Sicilia abbia mai visto, a chiudere, suo malgrado, la Gazzetta ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 luglio 2021) ... ariosi, capitoli "Ildel", "L'ultima soffiata" e "e il vampiro", costringeranno ilpiù indolente che la Sicilia abbia mai visto, a chiudere, suo malgrado, la Gazzetta ...

Advertising

ginger_jeany : RT @lukas_corso: Via, verso nuove avventure ! ph. Kamila Karpinska - barbypada : RT @lukas_corso: Via, verso nuove avventure ! ph. Kamila Karpinska - annie_zermatt : RT @lukas_corso: Via, verso nuove avventure ! ph. Kamila Karpinska - Papryka5 : RT @lukas_corso: Via, verso nuove avventure ! ph. Kamila Karpinska - Mikissecret : RT @lukas_corso: Via, verso nuove avventure ! ph. Kamila Karpinska -