Lavoro | Conte | confronto con Orlando per riforma ammortizzatori

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Nunzia Catalfo stava lavorando a una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e lavoreremo con il ministro Orlando e questa forza politica continuerà a fare proposte perché si tratta di un punto nevralgico". Così il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea dei gruppi.

