Laura Pausini sbarcherà su Prime Video con il suo film nel 2022

(Di martedì 20 luglio 2021)è pronta per realizzare il suoe lo farà grazie ad Amazon: l’opera verrà pubblicata nele sarà disponibile per ben 240 Paesi. La notizia è stata diffusa dalla celebre rivista Variety. Ilviene definito un “lungometraggio innovativo” e sarà diretto da Ivan Cattaneo: secondo quanto riportato, l’opera vedrebbe come protagonista-attrice proprioe ripercorrerà la vita, la carriera e soprattutto i successi internazionali della celebre cantante. Un progetto quindi che in parte si ...

RadioItalia : .@LauraPausini sta girando il suo primo film! ?? - rockolpoprock : Laura Pausini sarà protagonista di un film nato da una sua idea - IOdonna : La storia? Quella della sua vita. Raccontata in un modo innovativo - VelvetMagIta : Laura Pausini, in arrivo un film sulla cantante annunciato da #AmazonPrimeVideo #VelvetMag #Velvet - VickyAlessandra : RT @SerieTvserie: Laura Pausini protagonista di un film su Amazon Prime Video nel 2022 -

Dopo la notte degli Oscar, Laura Pausini torna in pista, stavolta con un nuovo film Amazon Original italiano basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il progetto non ha ancora un titolo, ma le riprese sono già ... Non bastavano più a Laura Pausini 13 album in studio venduti in oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo, adesso la regina del pop italiano vuole di più e altro: sono cominciate le riprese per il suo film Amazon ...