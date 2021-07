Laura Pausini sarà protagonista di un film in esclusiva Amazon Prime (Di martedì 20 luglio 2021) Laura Pausini sarà protagonista di un film prodotto da Amazon Prime diretto da Ivan Cotroneo e prodotto da Endemol Shine Italy Amazon Prime Video ha annuncia il nuovo film Amazon Original con protagonista la star globale Laura Pausini.Nato da un’idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, il film è diretto da Ivan Cotroneo e prodotto da Endemol Shine Italy. Il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 luglio 2021)di unprodotto dadiretto da Ivan Cotroneo e prodotto da Endemol Shine ItalyVideo ha annuncia il nuovoOriginal conla star globale.Nato da un’idea originale di, scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, ilè diretto da Ivan Cotroneo e prodotto da Endemol Shine Italy. Il ...

