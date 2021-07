Laura Pausini sarà la protagonista di un nuovo film Amazon Original

Advertising

IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso e la prima volta a #SanSiro: “Sarò la seconda artista dopo Laura Pausini, ora sono pronta e so d… - RadioItalia : .@LauraPausini sta girando il suo primo film! ?? - rockolpoprock : Laura Pausini sarà protagonista di un film nato da una sua idea - Karlita_Lp25 : RT @AllMusicItalia: Uscirà nel 2022 in 240 paesi del mondo su Amazon Prime Video il film di @LauraPausini con la regia di Ivan Cotroneo. A… - marcoluci1 : RT @SkyTG24: Laura Pausini firma il suo primo film per Amazon -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Agenzia ANSA

Dopo il trionfo dei Golden Globes e l'emozione della notte degli Oscar ,e il mondo del cinema tornano ad incontrasi, stavolta con un nuovo film Amazon Original italiano basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il progetto non ha ancora un ...Dopo il mancato Oscar per ' Io sì (Seen) ', la canzone interpretata nel film 'La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti con Sophia Loren,non demorde. Anzi, rilancia. Annunciando la collaborazione con Amazon Prime Video per un film originale che la vedrà protagonista. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 ...Amazon Prime Video annuncia il nuovo film Amazon Original con protagonista la star globale Laura Pausini, la cui uscita è prevista per il 2022. Amazon Prime Video ha appena annunciato l'inizio delle r ...Dopo il trionfo dei Golden Globes e l'emozione della notte degli Oscar, Laura Pausini torna da protagonista in un nuovo film Amazon Original italiano, basato su una sua idea originale. Il progetto non ...