Laura Pausini racconta la sua vita in un “film” Amazon

(Di martedì 20 luglio 2021)Ladisarà al centro di un “Prime Video. La cantante di Faenza, conosciuta in tutto il mondo, sarà infatti la protagonista del nuovo progettoOriginal, che verrà rilasciato entro il 2022. Prodotto da Endemol Shine Italy e basato da un’idea originale di, ilè stato scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, mentre Gherardo Gossi è stato scelto come direttore della fotografia. Attraverso scorci inediti della sua...

Amazon Studios ha annunciato oggi l'inizio delle riprese del nuovo film Amazon Original italiano di cui sarà protagonista la cantante, autrice e produttrice italiana, star globale amata in tutto il mondo. Il progetto, nato da un'idea originale di, è scritto da Ivan Cotroneo ( La kryptonite nella borsa, Un bacio ) e Monica Rametta ( ...Dopo la notte degli Oscar,torna in pista, stavolta con un nuovo film Amazon Original italiano basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il progetto non ha ancora un titolo, ma le riprese sono già ...