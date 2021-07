Laura Pausini | in arrivo un film sulla cantante annunciato da Prime Video

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 luglio 2021) Il 2021 è stato l’anno di. Tra il successo ai Golden Globes e la nomination ai Premi Oscar, ha difatti esportato il made in Italy al di fuori dei confini nostrani. Apprezzata in tutto il mondo per il suo talento cristallino, ora l’artista di Solarolo sarà al centro di un nuovo progetto. Poco fa, infatti, attraverso il proprio profilo Instagram, Amazonhaunche ripercorrerà la vita della. Così come è capitato per Tiziano Ferro, che con il suo Ferro ha emozionato gli utenti abbonati alla piattaforma, ora spetta a ...