Laura Pausini, il suo film arriva su Amazon Prime Video (Di martedì 20 luglio 2021) Laura Pausini e il cinema: il sodalizio diventa ancora più solido con l'accordo che la cantante ha stretto con Amazon Prime Video. Come è noto, Laura Pausini ha vinto il Golden Globe per la Miglior Canzone Originale con Io sì (in collaborazione con Diane Warren) ed è prima donna nella storia della musica italiana nominata agli Oscar con lo stesso brano. Il legame tra la popstar italiana e la settima arte si rafforza: sono già cominciate le riprese del film di cui sarà protagonista proprio la Pausini, prodotto da Endemol Shine Italy che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 luglio 2021)e il cinema: il sodalizio diventa ancora più solido con l'accordo che la cantante ha stretto con. Come è noto,ha vinto il Golden Globe per la Miglior Canzone Originale con Io sì (in collaborazione con Diane Warren) ed è prima donna nella storia della musica italiana nominata agli Oscar con lo stesso brano. Il legame tra la popstar italiana e la settima arte si rafforza: sono già cominciate le riprese deldi cui sarà protagonista proprio la, prodotto da Endemol Shine Italy che ...

