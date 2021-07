Laura Pausini firma il suo primo film per Amazon Prime Video (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il Golden Globe vinto per la migliore canzone originale grazie a Io sì (Seen), le strade di Laura Pausini e del cinema si incontrano ancora una volta. Secondo quanto anticipa Variety, Amazon Studios ha messo in cantiere un film basato proprio su un’idea originale di Pausini e con Ivan Cotroneo dietro la macchina da presa. Le riprese della pellicola, prodotta da Endemol Shine Italy, sono già iniziate, mentre l’uscita su Prime Video è attualmente prevista per il 2022. Per Laura, che ha venduto più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo, si tratta di una nuova sfida professionale che, oltre a Cotroneo, ha deciso di coinvolgere nella realizzazione anche la co-sceneggiatrice Monica Rametta e il direttore della fotografia Gherardo Gossi. https://twitter.com/Variety/status/1417424328107479078 Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il Golden Globe vinto per la migliore canzone originale grazie a Io sì (Seen), le strade di Laura Pausini e del cinema si incontrano ancora una volta. Secondo quanto anticipa Variety, Amazon Studios ha messo in cantiere un film basato proprio su un’idea originale di Pausini e con Ivan Cotroneo dietro la macchina da presa. Le riprese della pellicola, prodotta da Endemol Shine Italy, sono già iniziate, mentre l’uscita su Prime Video è attualmente prevista per il 2022. Per Laura, che ha venduto più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo, si tratta di una nuova sfida professionale che, oltre a Cotroneo, ha deciso di coinvolgere nella realizzazione anche la co-sceneggiatrice Monica Rametta e il direttore della fotografia Gherardo Gossi. https://twitter.com/Variety/status/1417424328107479078

Advertising

matteovagabond : Laura Pausini che interpreta Laura Pausini nel film pensato da Laura Pausini chiamato ‘Laura Pausini’. Che trip pazzesco. - moonflovers : RT @lavocedellapau: La nota testata giornalistica statunitense Variety ha definito Laura Pausini la “Regina della musica pop italiana”. htt… - similares_ : And the Oscar goes to H.E.R. Laura Pausini: sarebbe un vero peccato se mi ritrovaste qui anche fra due anni vero - eugeftpausini : RT @eleonocis: un film su Laura Pausini raga la sentita la potenza??????? - eleonocis : un film su Laura Pausini raga la sentita la potenza??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Checco Zalone 'attapirato' da 'Striscia la Notizia' Il comico e attore pugliese ha battuto Laura Pausini , in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con 'Io sì (seen)', canzone del film 'La vita davanti a sé'. 'Quindi il Tapiro dovremmo darlo a ...

Alessandra Amoroso a San Siro: 'Io, salvata dalla fatina del cervello. Il pop? Non passerà mai di moda' La prima volta che mise piede a era il 2009, aveva 22 anni ed era appena entrata nel frullatore del pop. Nel cast di Amiche per l'Abruzzo, il concertone femminile organizzato da Laura Pausini e Fiorella Mannoia per raccogliere fondi per i terremotati dell'Aquila, per tutti era Alessandra di Amici. Senza cognome. Dodici anni dopo l'ex commessa che arrivò a Roma da Lecce per ...

Le confessioni hot di Laura Pausini: “Deve essere un maiale” Kronic Alessandra Amoroso in concerto a San Siro: “Spero di portare fortuna” L’ex talento di Amici è una delle poche cantanti donne ad avere l’onore di esibirsi in un posto tanto importante, precisamente la seconda dopo Laura Pausini. “Questo fa riflettere, spero di portare ...

Alessandra Amoroso accende San Siro. E’ la seconda donna dopo Laura Pausini, “la musica non ha genere” Alessandra Amoroso accende San Siro con uno spettacolo a tutto tondo che promette di essere 'all in one'. E' la seconda donna nella storia, dopo Laura Pausini, a calcare il palco che verrà allestito a ...

Il comico e attore pugliese ha battuto, in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con 'Io sì (seen)', canzone del film 'La vita davanti a sé'. 'Quindi il Tapiro dovremmo darlo a ...La prima volta che mise piede a era il 2009, aveva 22 anni ed era appena entrata nel frullatore del pop. Nel cast di Amiche per l'Abruzzo, il concertone femminile organizzato dae Fiorella Mannoia per raccogliere fondi per i terremotati dell'Aquila, per tutti era Alessandra di Amici. Senza cognome. Dodici anni dopo l'ex commessa che arrivò a Roma da Lecce per ...L’ex talento di Amici è una delle poche cantanti donne ad avere l’onore di esibirsi in un posto tanto importante, precisamente la seconda dopo Laura Pausini. “Questo fa riflettere, spero di portare ...Alessandra Amoroso accende San Siro con uno spettacolo a tutto tondo che promette di essere 'all in one'. E' la seconda donna nella storia, dopo Laura Pausini, a calcare il palco che verrà allestito a ...