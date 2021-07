Laura Pausini diventa attrice: iniziate le riprese del film Amazon sulla sua storia straordinaria (Di martedì 20 luglio 2021) X Dice Laura Pausini che era da tempo che cercava un progetto cinematografico: «Ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie». Ora, dopo il Golden Globe per la canzone Io Sì (Seen), e la doppia sera amara degli Oscar e dei David di Donatello, la popstar italiana più popolare dei nostri tempi, l’idea giusta l’ha trovata davvero: la sua. Tradotta da Ivan Cotroneo (anche regista) e Monica Rametta, e con Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso) alla fotografia. ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 luglio 2021) X Diceche era da tempo che cercava un progetto cinematografico: «Ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie». Ora, dopo il Golden Globe per la canzone Io Sì (Seen), e la doppia sera amara degli Oscar e dei David di Donatello, la popstar italiana più popolare dei nostri tempi, l’idea giusta l’ha trovata davvero: la sua. Tradotta da Ivan Cotroneo (anche regista) e Monica Rametta, e con Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso) alla fotografia. ...

SpettacoloMania : 'C'era una cosa importante che non avevo mai raccontato e che finalmente desideravo condividere...' @LauraPausini s… - BarbaraBawita : RT @marilinpLp: Più emozionante di @LauraPausini c'è solo Laura Pausini che dedica il premio a Paola ? 'Paola nella vita a volte si vince,… - Newsic1 : LAURA PAUSINI protagonista di un nuovo film Amazon Original - VickyAlessandra : RT @comingsoonit: Nato da un'idea originale di #LauraPausini, scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretto da Ivan Cotroneo, il film… - fireflyxlisa : RT @moonflovers: laura pausini che non prende l'oscar come cantante e se lo va a prendere come attrice ?? -