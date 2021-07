Laura Chiatti e Marco Bocci, matrimonio in crisi? Arriva la “conferma” dell’attore (Di martedì 20 luglio 2021) Da diversi giorni i rumors sulla presunta crisi fra Laura Chiatti e Marco Bocci si fanno sempre più insistenti. I due attori starebbero in effetti passando un periodo delicato e i più informati ci fanno sapere che il matrimonio sta subendo una grossa crisi. Ma cosa sta succedendo? Leggi anche: Laura Chiatti e Marco Bocci,... Leggi su donnapop (Di martedì 20 luglio 2021) Da diversi giorni i rumors sulla presuntafrasi fanno sempre più insistenti. I due attori starebbero in effetti passando un periodo delicato e i più informati ci fanno sapere che ilsta subendo una grossa. Ma cosa sta succedendo? Leggi anche:,...

Advertising

infoitcultura : Laura Chiatti: ai ferri corti con Marco Bocci? - infoitcultura : Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi?/ La frecciatina: 'Parlarsi via post, disagio…' - infoitcultura : In ricordo di Leo, presente anche Laura Chiatti: trofeo alle vecchie glorie del Perugia - infoitcultura : ‘Disagio sentimentale’, l’ultimo post di Laura Chiatti: frecciatina social dopo i rumors sulla crisi con Bocci - infoitcultura : Laura Chiatti, frecciatina social dopo la pesunta crisi con Marco Bocci: «Frecciatina sentimentale» -