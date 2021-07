(Di martedì 20 luglio 2021) Le storie sugli, purtroppo, sono all’ordine del giorno e spesso queste manie non terminano con una denuncia. Questo è quanto successo ad una donna di: un 37enne tunisino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale. Dopo la denuncia della donna, lo scorso 5 luglio, la polizia di Stato diaveva sottoposto l’uomo al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Tuttavia, grazie anche alle numerose testimonianze raccolte nel corso delle indagini della Squadra Mobile gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva più volte vietato il ...

Advertising

CorriereCitta : Latina: “Ritira la denuncia!”. Vittima di stalking perseguitata dall’ex compagno -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Ritira

Il Corriere della Città

... Regione Lazio, Provincia di, Un sentito ringraziamento a quanti con la loro fattiva ... PASSIAMO ALLA PREMIAZIONE DEI VARI PROTAGONISTI DELLA MANIFESTAZIONEConsegna 1 Fair Play Under ...Nel 1999 siDoohan e vince Criville e nel 2000 perde da Kenny Roberts Junior con la Suzuki. ... organizza la giornata in memoria di Simoncelli a, prova l'Aprilia RSV4, tenta e riesce a ...Le storie sugli stalking, purtroppo, sono all’ordine del giorno e spesso queste manie non terminano con una denuncia. Questo è quanto successo ad una donna di Latina perseguitata dall’ex compagno: un ...Le associazioni fotografiche Fotoclub Latina e RiScatto hanno partecipato Domenica 4 Luglio, ad Albano Laziale, alla premiazione del concorso regionale Intercircoli 2021 ...