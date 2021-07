Latina, altri quattro casi di variante Delta: è allarme nelle province (Di martedì 20 luglio 2021) La provincia di Latina sembra esser diventata terra fertile di variante Delta. Dopo il sequenziamento di altri 18 campioni positivi provenienti dalla Asl pontina sono stati individuati altri 4 positivi alla mutazione. Uno dei contagiati conferma i ‘sospetti’ della variante d’importazione: un giovane di Aprilia è infatti risultato positivo dopo un viaggio a Barcellona, effettuato per lavoro. Attualmente il dipartimento ha provveduto a isolare tutti i contatti avuti dal paziente sul lavoro. Leggi anche: Green Pass obbligatorio per supermercati e centri commerciali: la proposta contro la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) La provincia disembra esser diventata terra fertile di. Dopo il sequenziamento di18 campioni positivi provenienti dalla Asl pontina sono stati individuati4 positivi alla mutazione. Uno dei contagiati conferma i ‘sospetti’ dellad’importazione: un giovane di Aprilia è infatti risultato positivo dopo un viaggio a Barcellona, effettuato per lavoro. Attualmente il dipartimento ha provveduto a isolare tutti i contatti avuti dal paziente sul lavoro. Leggi anche: Green Pass obbligatorio per supermercati e centri commerciali: la proposta contro la ...

