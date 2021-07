L' ateneo di Camerino sul tetto d' Italia | suo il primo posto assoluto nelle classifiche

(Di martedì 20 luglio 2021)- L'Università della città ducale ancora da record e quest'anno, diventata 'maggiorenne' con la prima posizione tra gli atenei fino a 10.0000 iscritti, ottenuta per il 18° anno consecutivo, ...

posizionandosi per questo valore al 1° posto tra i grandi Atenei (a pari merito con Perugia) e al 2° posto tra le Università d'Italia, subito dopo l'di. Bene anche sull'indicatore "...L' Unisannio al quinto posto nella classifica dei piccoli atenei statali. Lo ha decretato il Censis, che ogni anno stila il ranking a supporto dell'orientamento di migliaia di studenti pronti a intrap ...In soli dodici mesi l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale riesce a recuperare le tre posizioni perse lo scorso anno nella graduatoria Censis, che dà i voti ...