L'arbitro Calvarese si è dimesso: motivi personali e di lavoro (Di martedì 20 luglio 2021) Una notizia a sorpresa che riguarda il mondo degli arbitri: Gianpaolo Calvarese si è dimesso dall'Aia per ragioni legate alla sua attività imprenditoriale. L'ultima partita arbitrata nel campionato di Serie A rimarrà quella tra Juventus e Inter, sfida che ha portato tantissime polemiche, in totale ha collezionato 157 gare nel massimo torneo italiano. L'ormai ex arbitro dirige un'azienda di famiglia nella Val Vomano, in provincia di Teramo, che produce integratori sportivi derivati dall'apicoltura. L'intenzione è quella di allargare il mercato ai club di Serie A e di Serie B, l'eventuale conflitto di interessi ha convinto Calvarese a

