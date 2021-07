L’arbitro Calvarese si è dimesso dall’AIA: i motivi dell’addio (Di martedì 20 luglio 2021) L’arbitro Calvarese si è dimesso dall’AIA. Il fischietto ha preso la decisione dopo attente riflessioni sulla propria attività L’arbitro Calvarese si è dimesso dall’AIA. Il fischietto ha preso la decisione dopo attente riflessioni sulla propria attività imprenditoriale. L’azienda di famiglia produce integratori in provincia di Teramo, attività che potrebbe allargarsi anche alla Serie A producendo un conflitto di interessi. Da qui la decisione di dare l’addio al calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021)si è. Il fischietto ha preso la decisione dopo attente riflessioni sulla propria attivitàsi è. Il fischietto ha preso la decisione dopo attente riflessioni sulla propria attività imprenditoriale. L’azienda di famiglia produce integratori in provincia di Teramo, attività che potrebbe allargarsi anche alla Serie A producendo un conflitto di interessi. Da qui la decisione di dare l’addio al calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

