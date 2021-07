Lamela verso la Liga: dove giocherà l'ex obiettivo del Napoli (Di martedì 20 luglio 2021) Sfuma la suggestione Erik Lamela per il Napoli. L'esterno del Tottenham, accostato più volte al club partenopeo, si trasferirà in Spagna. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, è in dirittura d'arrivo uno scambio a titolo definitivo tra Siviglia e Tottenham: Lamela partirà per la Spagna, mentre Bryan Gil farà il percorso inverso. La chiusura dell'affare è imminente. Gli Spurs verseranno nelle casse del club andaluso 25 milioni di euro per assicurarsi l’ala sinistra spagnola classe 2001, autore di 4 reti nella scorsa Liga. Lamela, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Sfuma la suggestione Erikper il. L'esterno del Tottenham, accostato più volte al club partenopeo, si trasferirà in Spagna. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, è in dirittura d'arrivo uno scambio a titolo definitivo tra Siviglia e Tottenham:partirà per la Spagna, mentre Bryan Gil farà il percorso in. La chiusura dell'affare è imminente. Gli Spurs verseranno nelle casse del club andaluso 25 milioni di euro per assicurarsi l’ala sinistra spagnola classe 2001, autore di 4 reti nella scorsa, ...

