Lamborghini yacht | ecco il nuovo acquisto di Conor McGregor | storia di un sogno italiano

(Di martedì 20 luglio 2021) Ladel mare di Tecnomars sarà prodotta in edizione limitata. Un bolide del mare, lungo 63 piedi ed in grado di toccare i 60 nodi di velocità massima. Una barca a motore customizzabile...

Advertising

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - “Quando ho visto il 'suo' riflesso sull'acqua....sono rimasto senza parole per un'ora. Ho avuto bisogno di tempo… - PressMareItalia : #TecnomarforLamborghini63: #PressMare a tutta #velocità sullo #yacht frutto della #partnership fra… - stop_fake_news_ : AGI - “Quando ho visto il 'suo' riflesso sull'acqua....sono rimasto senza parole per un'ora. Ho avuto bisogno di te… - _CarlottaMiller : RT @Agenzia_Italia: Dall'asfalto al mare, lo yacht che parte da Berlino Est - andfranchini : Dall’asfalto al mare, lo yacht che parte da Berlino Est -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini yacht

AGI - Agenzia Italia

La storia, è quella di Tecnomar for63, il primo motorfirmato dalla casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese e risultato della partnership fra due eccellenze italiane.La storia, è quella di Tecnomar for63, il primo motorfirmato dalla casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese e risultato della partnership fra due eccellenze italiane. Il sogno,...La storia, è quella di Tecnomar for Lamborghini 63, il primo super yacht firmato dalla casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese e risultato della partnership fra due eccellenze italiane ...Tecnomar for Lamborghini 63: a tutta velocità sullo yacht frutto della partnership fra The Italian Sea Group e Lamborghini, poi su Huracán e Aventador ...