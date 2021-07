L' Albania interviene per sostenere Hysaj | le parole di Duka

(Di martedì 20 luglio 2021) Dopo le tante critiche cadute sucolpevole di aver cantato 'Bella ciao', arriva il messaggio di Armand, presidente della federcalcio albanese. Ecco quanto espresso: "Caro Elsi, tu sei e rimarrai sempre non solo un calciatore meraviglioso, ma anche una personalità importante del mondo del calcio. Il fatto che tu abbia cantato una canzone, non da il diritto a nessuno di mettere in discussione la tua personalità. Sono consapevole che i tuoi valori trionferanno di fronte alla violenza verbale ed ideologica che nulla ha a che vedere con il calcio e i valori di questo magico sport. Continua a lavorare e ad allenarti, dai il massimo come hai sempre ...

