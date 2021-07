Ladri borseggiatori, sconcerto a Roma: "trucchetto cubano", così vi rubano tutto (anche al ristorante) (Di martedì 20 luglio 2021) Il "trucchetto cubano" dei Ladri borseggiatori. I carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina a Roma hanno sgominato una banda di tre cittadini cubani, tutti di età compresa tra i 20 e i 34 anni, che stavano seminando il panico tra Romani e turisti. La loro tecnica, spiega il Tempo, era collaudatissima: i tre malviventi utilizzavano un comune e insospettabile selfie stick, il bastone utilizzato per farsi selfie di gruppo o panoramici tenendo lo smartphone a distanza. Un attrezzo che passa completamente inosservato soprattutto nei luoghi del turismo di massa, quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Il "" dei. I carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina ahanno sgominato una banda di tre cittadini cubani, tutti di età compresa tra i 20 e i 34 anni, che stavano seminando il panico trani e turisti. La loro tecnica, spiega il Tempo, era collaudatissima: i tre malviventi utilizzavano un comune e insospettabile selfie stick, il bastone utilizzato per farsi selfie di gruppo o panoramici tenendo lo smartphone a distanza. Un attrezzo che passa completamente inosservato sopratnei luoghi del turismo di massa, quale ...

