L'addio del partito polacco Pis ai Conservatori europei della Meloni (Di martedì 20 luglio 2021) Bruxelles. Il partito Legge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski si starebbe preparando a uscire dal partito dei Conservatori e riformatori europei (Ecr) presieduto da Giorgia Meloni, in quello che appare uno scontro sulla gestione politica e finanziaria della formazione ultra-conservatrice dell'Ue da parte della leader di Fratelli d'Italia. Questo è quanto ha rivelato questa mattina il sito Euractiv, che ha parlato con una fonte interna a un partito membro dell'Ecr rimasta anonima. Il principale segnale di un'imminente uscita del PiS dal ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) Bruxelles. IlLegge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski si starebbe preparando a uscire daldeie riformatori(Ecr) presieduto da Giorgia, in quello che appare uno scontro sulla gestione politica e finanziariaformazione ultra-conservatrice dell'Ue da parteleader di Fratelli d'Italia. Questo è quanto ha rivelato questa mattina il sito Euractiv, che ha parlato con una fonte interna a unmembro dell'Ecr rimasta anonima. Il principale segnale di un'imminente uscita del PiS dal ...

Ultime Notizie dalla rete : addio del L'addio del partito polacco Pis ai Conservatori europei della Meloni Fitto è stato nominato co - presidente del gruppo Ecr all'inizio di questa legislatura, nel luglio del 2019, insieme al polacco Ryszard Legutko. A settembre 2020, poi, Giorgia Meloni è stata eletta ...

