La transizione energetica non uccida l’industria La richiesta dei sindacati

(Di martedì 20 luglio 2021) Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil, in linea con quanto dichiarato da IndustriAll Europe e dalla Ces, esprimono forte preoccupazione per le proposte contenute nel documento “Fit for 55”, presentato il 14 luglio scorso dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. IL RISCHIO DI DESTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE “Non mettiamo in discussione la visione strategica del Green New Deal, che condividiamo e sosteniamo – dichiarano le segreterie nazionali dei 4-, ma riteniamo che per la Commissione europea il concetto di giustasia ormai più uno slogan senza contenuti, piuttosto che il ...