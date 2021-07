La Toyota ritira gli spot dalle Olimpiadi di Tokyo: “Evento potenzialmente negativo” (Di martedì 20 luglio 2021) Toyota, azienda automobilistica giapponese, non trasmetterà i suoi spot promozionali alle Olimpiadi di Tokyo, al via venerdì 23 luglio. A ufficializzare la notizia è stata la stessa multinazionale spiegando che la società non si ritrova nelle circostanze in cui si stanno per svolgere i Giochi, ovvero in piena pandemia e con l’opinione pubblica giapponese assolutamente contraria allo svolgimento della manifestazione sportiva. Jun Nagata, capo della comunicazione della Toyota, ha spiegato che erano stati realizzati una serie di spot con protagonisti alcuni dei principali atleti sportivi ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021), azienda automobilistica giapponese, non trasmetterà i suoipromozionali alledi, al via venerdì 23 luglio. A ufficializzare la notizia è stata la stessa multinazionale spiegando che la società non si ritrova nelle circostanze in cui si stanno per svolgere i Giochi, ovvero in piena pandemia e con l’opinione pubblica giapponese assolutamente contraria allo svolgimento della manifestazione sportiva. Jun Nagata, capo della comunicazione della, ha spiegato che erano stati realizzati una serie dicon protagonisti alcuni dei principali atleti sportivi ...

