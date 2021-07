La storia di Maria Sestina Arcuri si chiude con una assoluzione per il fidanzato Andrea (Di martedì 20 luglio 2021) Due anni fa l’inizio di una storia che ha sconvolto la famiglia di Maria Sestina, una giovane calabrese che aveva lasciato la sua terra in cerca di un futuro migliore e che aveva trovato lavoro ma anche un nuovo amore. Un ragazzo che le faceva battere il cuore. Lo stesso che per due anni è finito nel mirino degli inquirenti con l’accusa di aver causato la caduta che ha provocato la morte di Maria Sestina, venuta a mancare in un freddo giorno di febbraio del 2019. Poche ore fa l’epilogo ci questa storia con la decisione della Corte d’Assise di Viterbo che ha assolto, «perché il fatto non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Due anni fa l’inizio di unache ha sconvolto la famiglia di, una giovane calabrese che aveva lasciato la sua terra in cerca di un futuro migliore e che aveva trovato lavoro ma anche un nuovo amore. Un ragazzo che le faceva battere il cuore. Lo stesso che per due anni è finito nel mirino degli inquirenti con l’accusa di aver causato la caduta che ha provocato la morte di, venuta a mancare in un freddo giorno di febbraio del 2019. Poche ore fa l’epilogo ci questacon la decisione della Corte d’Assise di Viterbo che ha assolto, «perché il fatto non ...

