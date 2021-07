La SPAC di Minali e Costamagna acquisisce Elba Assicurazioni

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – REVO, laquotata su AIM Italia e promossa da Albertoe Claudio, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di, compagnia di assicurazione attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. A meno di due mesi dalla quotazione – le negoziazioni sono state avviate il 26 maggio – la Special Purpose Acquisition Company ha quindi già trovato la sua società target, di cui REVO sottolinea “la profittabilità e la solidità finanziaria”. L’operazione, sottolinea una nota, “consentirà a REVO di sviluppare in tempi ...

Revo, ladi Albertoe Claudio Costamagna, ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante, approvato dal proprio consiglio di amministrazione, per l'acquisizione del 100% del capitale ...... che negli ultimi tempi ha visto la nascita di realtà quali Revo, attiva nelle assicurazioni ( qui l'intervista al ceo, Alberto). ZEGNA VERSO WALL STREET (VIA) Adesso tocca al gruppo ...(Teleborsa) - REVO, la SPAC quotata su AIM Italia e promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ...Acquisirà il 100% di Elba Assicurazioni, compagnia attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni, ed entrerà nel capitale di Mangrovia, software house specializzata nello sviluppo di soluzioni te ...