La solita Lega: Borghi accosta l'infezione da Hiv alla comunità Lgbt, è polemica (Di martedì 20 luglio 2021) Non c'è niente da fare: non esiste un tema sul quale abbiano una preparazione ma continuano a blaterare menzogne e parlare a sproposito. Il parallelo è decisamente fuori luogo e irrispettoso verso la ...

Ultime Notizie dalla rete : solita Lega La solita Lega: Borghi accosta l'infezione da Hiv alla comunità Lgbt, è polemica È bufera su Claudio Borghi, deputato della Lega che in un post ha attaccato i giornalisti colpevoli di contattarlo per chiedergli se si è vaccinato. A innescare la polemica è stato il parallelo fra ...

I pigmei della politica Per lui è stata l'occasione per la solita parata, con tanto d'incontro a quattr'occhi a Palazzo ... E i quesiti presentati da Radicali e Lega se approvati - ipotesi molto probabile - determineranno una ...

La solita Lega: Borghi accosta l'infezione da Hiv alla comunità Lgbt, è polemica Globalist.it Legano l'infarto di Antonio Rossi al vaccino: solita ed antipatica superficialità Premesso questo, una volta ottenute tutte le rassicurazioni del caso sulle condizioni di Antonio Rossi dopo l’infarto annunciato oggi 20 luglio, è doveroso chiarire la questione vaccino. Partiamo dal ...

La solita Lega: Borghi accosta l'infezione da Hiv alla comunità Lgbt, è polemica Il deputato Claudio Borghi dopo una domanda sulla sua vaccinazione: "Perché questi eroi la prossima volta che intervistano un Lgbt non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi?” ...

