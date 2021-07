La sicurezza delle scuole è una responsabilità della politica (Di martedì 20 luglio 2021) "Non sono d'accordo sullo scaricare la responsabilità delle scuole su docenti e studenti: la sicurezza dipende soprattutto dai provvedimenti presi dal governo e dai singoli governatori, una scuola non sicura a settembre sarebbe inaccettabile", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ad Agorà su Rai 3. Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) "Non sono d'accordo sullo scaricare lasu docenti e studenti: ladipende soprattutto dai provvedimenti presi dal governo e dai singoli governatori, una scuola non sicura a settembre sarebbe inaccettabile", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ad Agorà su Rai 3.

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo #Foggia, ricognizione aerea dell’elicottero AB 412 dei #vigilidelfuoco su Rignano Garganico. Proseguono l… - FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - Mov5Stelle : In tema di sicurezza abbiamo finalmente sbloccato lo scorrimento della graduatoria, già prorogato nel 2020 a seguit… - Francesca84b1 : RT @DanziLorena: Buongiornooo che meraviglia l' escursione che stanno per fare.?? Lo dico a mio figlio: -mamma ma quindi rischiano di morire… - chubbratz : @watashiwasimona A me questo non sembra un tweet che cerca di ricordare agli altri che esiste il bodyshaming sulle… -