La Russia ha un nuovo caccia militare e assomiglia all’F-35

(Di martedì 20 luglio 2021) Laè pronta a svelare il suovelivolo. Debutterà al salone Maks 2021, in scena presso lo Zhukovsky International Airport, a Mosca. Qualche scatto già circolato sui media specializzati nei giorni scorsi lo ha mostrato avvolto da un telo nero. Oggi invece le prime immagini scoperte. Come notato dagli esperti, ilvelivolo ricorda molto le linee dell’F-35 americano. Nelle intenzioni di Mosca si colloca d’altronde nella stessa categoria: velivolo monomotore di quinta generazione, multi-ruolo, a bassa osservabilità. È molto più leggero del bimotore Su-57, anch’esso di quinta generazione, già in ...