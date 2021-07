La realtà in un cimitero di periferia. Ecco il Covid che cosa è (Di martedì 20 luglio 2021) Leggo all'ingresso: i cani sono ammessi, col guinzaglio. Allora, mi dico, come tanti che vedo qui stamane, tornerò presto. Col mio cane, amico mio " cui tu facevi, sempre, una carezza. Leggi su avvenire (Di martedì 20 luglio 2021) Leggo all'ingresso: i cani sono ammessi, col guinzaglio. Allora, mi dico, come tanti che vedo qui stamane, tornerò presto. Col mio cane, amico mio " cui tu facevi, sempre, una carezza.

Ultime Notizie dalla rete : realtà cimitero La realtà in un cimitero di periferia. Ecco il Covid che cosa è Guardo sbalordita: sembra un cimitero di guerra, o di paesi alluvionati, quando tanti muoiono, tutti assieme, e occorre seppellire in fretta. La tomba del mio amico la trovo subito perch è coperta di ...

L'Oasi della Salina Piccola e i Giochi del Mediterraneo, la svolta green di Taranto La Salina Piccola, in realtà fa parte di un trio di saline naturali presenti nel territorio ... Sul loro territorio ora si trovano l'Ilva e il Cimitero cittadino che prende il nome di San Brunone. Il ...

