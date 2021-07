La rappresaglia di Giorgia | brutto segno per Fdi | per il centrodestra e anche per il governo Draghi

(Di martedì 20 luglio 2021) Il centrosinistra alle prese con il ritorno in campo dell'avvocato del popolo e il riposizionamento dei 5 Stelle. Ildeve fare i conti con le "rappresaglie" diMeloni. Per l'...

Advertising

linasimonetti49 : RT @ilfoglio_it: La zuffa tra Salvini e Meloni intorno alla Rai. La guerra perenne a destra ha portato i due leader sovranisti a ostacolars… - brumas00 : RT @ilfoglio_it: La zuffa tra Salvini e Meloni intorno alla Rai. La guerra perenne a destra ha portato i due leader sovranisti a ostacolars… - ilfoglio_it : La zuffa tra Salvini e Meloni intorno alla Rai. La guerra perenne a destra ha portato i due leader sovranisti a ost… -

Ultime Notizie dalla rete : rappresaglia Giorgia

Tiscali Notizie

Non ci può essere coalizione se passa la regola della. Soprattutto Fratelli d'Italia ... Tutta "colpa" della RaiMeloni ha convocato, domenica pomeriggio per lunedì mattina, una ...QuandoMeloni ha dato forfait alla presentazione a Milano del candidato sindaco del ... Stessa linea in Forza Italia dove alcuni esponenti parlano di 'militare' per l'incarico ...Nel centrodestra volano gli stracci: il volto storico degli azzurri cambia casacca. La leader di Fd’I non sosterrà la candidatura di Roberto Occhiuto in Calabria ...La soluzione, già pronta, sarebbe rappresentata da Wanda Ferro, vicecapogruppo di FdI alla Camera e coordinatrice del partito calabrese ...