La proposta di Confindustria: chi non si vaccina rischia lo stipendio (Di martedì 20 luglio 2021) La proposta portata da Confindustria al presidente del Consiglio Mario Draghi è di consentire l'ingresso in azienda solo a chi può dimostrare, attraverso il green pass, di essersi vaccinato. Per chi ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Laportata daal presidente del Consiglio Mario Draghi è di consentire l'ingresso in azienda solo a chi può dimostrare, attraverso il green pass, di essersito. Per chi ...

La proposta di Confindustria: chi non si vaccina rischia lo stipendio La proposta portata da Confindustria al presidente del Consiglio Mario Draghi è di consentire l'ingresso in azienda solo a chi può dimostrare, attraverso il green pass, di essersi vaccinato. Per chi ...

