La politica tira a campare. E a farne le spese sono sempre i soliti noti (Di martedì 20 luglio 2021) di Paolo Di Falco In un’Italia in cui basta una mail o un messaggio su Whatsapp per essere licenziati, in un’Italia in cui troppe volte i grandi sindacati di un tempo abdicano alla difesa dei lavoratori limitandosi a far la voce grossa dinnanzi alle telecamere per poi trasformarsi in agnelli mansueti durante le trattative con le aziende e il governo, non ci resta che stare a guardare in doveroso silenzio i tanti cortei dei troppi lavoratori lasciati soli dalle istituzioni e dalla politica. Una politica che ha smarrito da un pezzo la sua bussola e che cerca, giorno dopo giorno, di tirare a campare e continuare ad andare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) di Paolo Di Falco In un’Italia in cui basta una mail o un messaggio su Whatsapp per essere licenziati, in un’Italia in cui troppe volte i grandi sindacati di un tempo abdicano alla difesa dei lavoratori limitandosi a far la voce grossa dinnanzi alle telecamere per poi trasformarsi in agnelli mansueti durante le trattative con le aziende e il governo, non ci resta che stare a guardare in doveroso silenzio i tanti cortei dei troppi lavoratori lasciati soli dalle istituzioni e dalla. Unache ha smarrito da un pezzo la sua bussola e che cerca, giorno dopo giorno, dire ae continuare ad andare ...

Advertising

ilfattoblog : La politica tira a campare. E a farne le spese sono sempre i soliti noti - mamelettrico : RT @tempoweb: Nella deposizione Luca Palamara tira in ballo anche il Colle #Mattarella #giustizia #iltempoquotidiano - raffaellamucci1 : RT @tempoweb: Nella deposizione Luca Palamara tira in ballo anche il Colle #Mattarella #giustizia #iltempoquotidiano - marialauraloi : RT @tempoweb: Nella deposizione Luca Palamara tira in ballo anche il Colle #Mattarella #giustizia #iltempoquotidiano - tempoweb : Nella deposizione Luca Palamara tira in ballo anche il Colle #Mattarella #giustizia #iltempoquotidiano… -