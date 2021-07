La nuova serie tv di Meghan Markle è un omaggio a se stessa (Di martedì 20 luglio 2021) La nuova avventura di Meghan Markle nel magico mondo di Netflix è tutta un programma. La Duchessa di Sussex, fa sapere Variety, sta realizzando una serie animata attraverso la sua casa di produzione Archewell Productions. E unendo la creatività e le idee con David Furnish, meglio noto al mondo come il marito di sir Elton John. Una notizia bellissima? Certamente. Ma che ha galvanizzato la stampa britannica, sempre alla ricerca del non detto nelle avventure imprenditoriali della moglie del principe Harry. Meghan Markle sta realizzando una serie animata con Netflix. Ecco ... Leggi su amica (Di martedì 20 luglio 2021) Laavventura dinel magico mondo di Netflix è tutta un programma. La Duchessa di Sussex, fa sapere Variety, sta realizzando unaanimata attraverso la sua casa di produzione Archewell Productions. E unendo la creatività e le idee con David Furnish, meglio noto al mondo come il marito di sir Elton John. Una notizia bellissima? Certamente. Ma che ha galvanizzato la stampa britannica, sempre alla ricerca del non detto nelle avventure imprenditoriali della moglie del principe Harry.sta realizzando unaanimata con Netflix. Ecco ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Preordina la nuova maglia! ?? ?? In omaggio per te una mascherina della Roma e l'accesso a una serie di contenuti… - reportrai3 : Dopo #Report, questa sera alle 23.15 su @RaiTre, non perdete la prima puntata di 'Il fattore umano', una nuova seri… - Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - STnews365 : Serie A, anticipi e posticipi delle prime due giornate. La nuova stagione si aprirà sabato 21 con due sfide in cont… - marabrazil2 : RT @MondoTV241: Stephen Amell diventa un wrestler nella nuova serie Heels (TRAILER UFFICIALE) #Heels #StephenAmell -