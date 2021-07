La mediazione della Lega sul DDL ZAN? Seppellirlo con 700 emendamenti (Di martedì 20 luglio 2021) Puntuali come un orologio svizzero sono arrivati i 700 emendamenti della Lega. Prima annunciati, poi sconfessati e alla fine presentati. Per avere maggiori chiarimenti sarà sufficiente aprire un dizionario ed andare alla voce “ostruzionismo”. La scorsa settimana c’era stata la lunga discussione sull’opportunità o meno di aprire un tavolo di mediazione, il Pd intimorito dai tempi che sarebbero potuti diventare lunghissimi aveva rifiutato rimanendo sulle sue posizioni. Ecco allora che le paure dei dem si sono materializzate con gli annunciati emendamenti. Adesso bisognerà discuterli ed affrontare passo dopo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Puntuali come un orologio svizzero sono arrivati i 700. Prima annunciati, poi sconfessati e alla fine presentati. Per avere maggiori chiarimenti sarà sufficiente aprire un dizionario ed andare alla voce “ostruzionismo”. La scorsa settimana c’era stata la lunga discussione sull’opportunità o meno di aprire un tavolo di, il Pd intimorito dai tempi che sarebbero potuti diventare lunghissimi aveva rifiutato rimanendo sulle sue posizioni. Ecco allora che le paure dei dem si sono materializzate con gli annunciati. Adesso bisognerà discuterli ed affrontare passo dopo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Giornata cruciale per il ddl Zan in Senato. Alle 12 di oggi scade il temine per presentare emendamenti al testo, ch… - domeniconaso : 672 emendamenti della Lega al #ddlZan Questa è voglia di dialogo e mediazione, vero @ItaliaViva? Buffoni loro. Buffoni voi. - PetretRita : RT @ProfCampagna: La Lega ha presentato 672 emendamenti contro il #DDLZan. 672. Seicentosettantadue. Alla faccia del dialogo. Alla faccia… - fsartirana : RT @ProfCampagna: La Lega ha presentato 672 emendamenti contro il #DDLZan. 672. Seicentosettantadue. Alla faccia del dialogo. Alla faccia… - andal68 : RT @ProfCampagna: La Lega ha presentato 672 emendamenti contro il #DDLZan. 672. Seicentosettantadue. Alla faccia del dialogo. Alla faccia… -