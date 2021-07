La mascherina anche per i vaccinati: le restrizioni dureranno a lungo (Di martedì 20 luglio 2021) Tutti, inclusi i vaccinati, dovranno continuare a indossare le mascherine ancora a lungo, così come rispettare le norme sul distanziamento sociale e le altre restrizioni. Al momento non è certo che i vaccini anti Covid siano in grado di proteggere dalle infezioni asintomatiche e per quanto tempo. Nel caso specifico della preparazione BNT162b2 è certo che l’efficacia del 95% (certificata anche dalla FDA americana) fa riferimento alle infezioni sintomatiche. Su 100 persone, 95 non svilupperanno sintomi della coronavirus. Ci vorrà ancora del tempo per proteggere tutta la popolazione e maggiori sono le probabilità che possa ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 luglio 2021) Tutti, inclusi i, dovranno continuare a indossare le mascherine ancora a, così come rispettare le norme sul distanziamento sociale e le altre. Al momento non è certo che i vaccini anti Covid siano in grado di proteggere dalle infezioni asintomatiche e per quanto tempo. Nel caso specifico della preparazione BNT162b2 è certo che l’efficacia del 95% (certificatadalla FDA americana) fa riferimento alle infezioni sintomatiche. Su 100 persone, 95 non svilupperanno sintomi della coronavirus. Ci vorrà ancora del tempo per proteggere tutta la popolazione e maggiori sono le probabilità che possa ...

