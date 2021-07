La Malesia distrugge le macchine per il Bitcoin con il rullo compressore

(Di martedì 20 luglio 2021) Arrestate otto persone, colpevoli di aver rubato energia al fornitore locale Torniamo a parlare di. Non per la volatilità del mercato, ora relativamente calmo, ma per il modo vigoroso con cui le autorità dellaintendono combattere il mining, cioè il processo di estrazione delle monete virtuali, che richiede apparecchiature specifiche e consuma grandi quantità di energia. …

Sembra che il nuovo Afghanistan diventerà una base per i jihadisti 3.0 da Raqqa alla. La ... Mentre la Cinamoschee nello Xinjiang e manda musulmani di varie etnie in campi di ...Sembra che il nuovo Afghanistan diventerà una base per i jihadisti 3.0 da Raqqa alla. La ... Mentre la Cinamoschee nello Xinjiang e manda musulmani di varie etnie in campi di ...Ascolta qui download. Negli ultimi giorni è diventato virale un video che mostra la distruzione in Malesia di molte macchine per il mining di bitcoin. Secondo alcune stime il valore di mercato attuale ...In Malesia sarebbero stati distrutti centinaia di macchinari per il Mining Bitcoin (processo di estrazione BTC) dopo un sequestro. Leggi qui ...