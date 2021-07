La Lazio si sveglia su Hysaj: “Prendiamo le distanze da chi ha fini politici, non ci faremo intimidire” (Di martedì 20 luglio 2021) Lo striscione esposto contro Elseid Hysaj dalla frangia fascista dei tifosi della Lazio ha colpito fortemente l’opinione pubblica. Dopo un primo, ambiguo e inutile comunicato, probabilmente visto anche lo striscione esposto nella notte (Hysaj verme, la Lazio è fascista), persino la società ha pensato che fosse giunto il momento di dare una risposta adeguata alla vergogna della situazione. La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Lo striscione esposto contro Elseiddalla frangia fascista dei tifosi dellaha colpito fortemente l’opinione pubblica. Dopo un primo, ambiguo e inutile comunicato, probabilmente visto anche lo striscione esposto nella notte (verme, laè fascista), persino la società ha pensato che fosse giunto il momento di dare una risposta adeguata alla vergogna della situazione. La Società Sportivacondanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello ...

Advertising

napolista : Il comunicato del club: “Condanniamo fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore. Non è il primo episo… - luigifabrizio : RT @Alfrez__: A Rao non è ancora suonata la sveglia rega, calmi. Guardate che occuparsi della comunicazione della Lazio è faticoso eh, non… - Marco46088 : @OfficialSSLazio Non è possibile che dopo quello che è successo il primo post non sia un comunicato di chiara e dec… - alesco75 : RT @Alfrez__: A Rao non è ancora suonata la sveglia rega, calmi. Guardate che occuparsi della comunicazione della Lazio è faticoso eh, non… - DefMaybeDiego : RT @Alfrez__: A Rao non è ancora suonata la sveglia rega, calmi. Guardate che occuparsi della comunicazione della Lazio è faticoso eh, non… -