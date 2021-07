La Lazio condanna lo striscione degli ultras fascisti | Vergognoso | non ci faremo intimidire

Advertising

CarovillanoR : RT @Gazzetta_it: Lazio con Hysaj contro la furia ultrà. E sui social mobilitazione di solidarietà - gnomini : RT @Gazzetta_it: Lazio con Hysaj contro la furia ultrà. E sui social mobilitazione di solidarietà - MusticaG : RT @IlmsgitSport: Hysaj, la Lazio condanna lo striscione: «Non ci facciamo intimidire». Peruzzi dice addio - FerdinandoManzo : Questo comunicato conferma che la società @OfficialSSLazio non condanna il fascismo e non prende distanze da “la La… - 100x100Napoli : La #Lazio condanna il gesto di alcuni tifosi. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio condanna

"La Società Sportivafermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori ..."Lafermamente il vergognoso striscione esposto contro il calciatore Elseid Hysaj. Non e' il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello ...la Lazio è fascista”. Parole definite vergognose dalla società, che con un duro comunicato ha preso le distanze dallo striscione condannando l’accaduto: “La Società Sportiva Lazio condanna fermamente ...Dopo il solito rito di iniziazione, quello di cantare una canzone all’arrivo, di Hysaj alcuni tifosi laziali hanno affisso uno striscione. Uno striscione che recitava le seguenti parole: “Hysaj verme, ...