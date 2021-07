La grande bufala della pagina di Televideo su Speranza che ordina il censimento dei non vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) grande censimento non vaccinati, annunciato attraverso pagine di Televideo. Basterebbe questo a instillare il dubbio della sebbene minima veridicità a chiunque. Eppure, anche professionisti dell’informazione ci cascano, contribuendo a diffondere dicerie tra la popolazione dei meno esperti che, sempre di più, si accontentano delle pillole offerte dai social per costruire la loro pubblica opinione. Da qualche giorno, su diverse chat WhatsApp, sta circolando una riproduzione abbastanza fedele di una pagina di Televideo, datata 15 luglio 2021. In questa schermata – che sembra ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 luglio 2021)non, annunciato attraverso pagine di. Basterebbe questo a instillare il dubbiosebbene minima veridicità a chiunque. Eppure, anche professionisti dell’informazione ci cascano, contribuendo a diffondere dicerie tra la popolazione dei meno esperti che, sempre di più, si accontentano delle pillole offerte dai social per costruire la loro pubblica opinione. Da qualche giorno, su diverse chat WhatsApp, sta circolando una riproduzione abbastanza fedele di unadi, datata 15 luglio 2021. In questa schermata – che sembra ...

alita31580584 : RT @Bluefidel47: Dopo il covid, il cambiamento climatico, colpa dell'uomo è la più grande Bufala di tutti i tempi. La causa è il rapporto… - ideapiuvita : @pbecchi Se crede sia una bufala perché la pubblica? Lei è un grande provocatore. - Franco32656300 : Non è vero. Questa è una bufala grande come una casa. ANZI È VERO IL CONTRARIO: IL 60% DEI RICOVERATI NON È VACCINA… - LeoFiorino : RT @Bluefidel47: Dopo il covid, il cambiamento climatico, colpa dell'uomo è la più grande Bufala di tutti i tempi. La causa è il rapporto… - pierpa964 : RT @Bluefidel47: Dopo il covid, il cambiamento climatico, colpa dell'uomo è la più grande Bufala di tutti i tempi. La causa è il rapporto… -