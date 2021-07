La gita in montagna rischia di trasformarsi in incubo: due ragazze si perdono, salve grazie a…Whatsapp (Di martedì 20 luglio 2021) Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Bassiano per una richiesta di aiuto al 115. La segnalazione, giunta presso la Sala Operativa, riguardava due ragazze, di Anzio e Latina, che dichiaravano di aver perso l’orientamento sul monte Semprevisa presso la cima “Nardi”. In gita a Semprevisa perdono l’orientamento: salve grazie a…Whatsapp Immediato l’invio sul luogo una squadra territoriale dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo è stato attivato anche un elicottero. Sul posto gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Bassiano per una richiesta di aiuto al 115. La segnalazione, giunta presso la Sala Operativa, riguardava due, di Anzio e Latina, che dichiaravano di aver perso l’orientamento sul monte Semprevisa presso la cima “Nardi”. Ina Semprevisal’orientamento:Immediato l’invio sul luogo una squadra territoriale dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo è stato attivato anche un elicottero. Sul posto gli ...

Advertising

CorriereCitta : La gita in montagna rischia di trasformarsi in incubo: due ragazze si perdono, salve grazie a…Whatsapp - Sistemariposo : RT @Sistemariposo: Che sia al mare,in montagna o in campagna #buonweekend da #SISTEMARIPOSO ?? #TIMETORELAX #weekend #finesettimana #domenic… - Gravity05Habbo : RT @HabboInHabbo_IT: ?? ?????????? ???????? ???????????????????? ?? Sul fansite i nostri reporter hanno pubblicato una nuova news! ????????????: {IT} Giochi Gita in T… - HabboInHabbo_IT : ?? ?????????? ???????? ???????????????????? ?? Sul fansite i nostri reporter hanno pubblicato una nuova news! ????????????: {IT} Giochi Gita i… - susheerollz : gita in montagna pt. 2 ma con i miei genitori e ovviamente torno ustionata ovunque daje -