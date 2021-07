La gioia di Enrico Brignano | “Mamma l’ha fatto”

(Di martedì 20 luglio 2021) Proprio nelle ultime ore, l’attore comicoè esploso di, annunciando a tutti i suoi fan il lieto evento Flora Canto ed(Instagram)Dopo la tanta attesa delle settimane scorse, finalmente il grande giorno è arrivato.infatti, è diventato papà per la seconda volta. Sua moglie, l’attrice e conduttrice Flora Canto, ha dato alla luce il piccolo Niccolò, il quale va a completare la splendida famiglia composta anche dalla sorellina più grande Martina, nata nel febbraio del 2017. L’entusiasmo dei due genitori è letteralmente schizzato ...

Advertising

infoitcultura : Enrico Brignano, arriva la fantastica notizia: fan impazziscono di gioia - infoitcultura : La gioia di Enrico Brignano e Flora Canto: “Finalmente sei arrivato” - PasqualeMarro : #EnricoBrignano la bellissima notizia che lo riempie di gioia - sziogo : @sketchcrawl Grazie Enrico per questa bellissima cartolina piena di gioia e allegria che è Luca!! Io e mio figlio s… -

Ultime Notizie dalla rete : gioia Enrico

... Daniela Gentile, in rappresentanza del ministero della Transizione Ecologica;Pompei, su ... E poi: Antonio De Ioris, vicesindaco diDei Marsi; Attilio Pistilli, assessore comunale di ...... Daniela Gentile, in rappresentanza del ministero della Transizione Ecologica;Pompei, su ... E poi: Antonio De Ioris, vicesindaco diDei Marsi; Attilio Pistilli, assessore comunale di ...Enrico Brignano papà bis, l'attore e conduttore romano ha abbracciato Niccolò, il secondo figlio avuto dalla compagna."E finalmente sei arrivato, piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”. Sono le parole con cui Enrico Brignano, dal suo profilo Instagram, ha ...