(Di martedì 20 luglio 2021) Si èta, ladi Vincenzo: rifilando sette gol a uno (segnasto su rigore) aitedeschi dell'Ostermunchen. La notizia, se vogliamo, è che non ha segnato. Le marcature son o state aperte da Milenkovic all'8' del primo tempo, poi sono andati a rete Bonaventura e Duncan preima della fine del primo tempo. Nella ripresa gran gol di Ranieri, quindi la mette dentro Saponara e chiudefirmando unaL'articolo proviene da Firenze Post.

