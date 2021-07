La fibra ottica corre veloce verso il futuro | stabilito il nuovo record a 319 terabit al secondo

(Di martedì 20 luglio 2021) I ricercatori del National Institute of Information and Communications Technology (NICT) del Giappone hannounmondiale di trasmissione dati su lunga distanza, disintegrando il precedentedi 178: hanno trasferito con successo i dati a una velocità di 319al. Il segnale ha viaggiato per 3001 chilometri su, utilizzando un cavo a quattro nuclei con un diametro standard di 0,125mm e raggiungendo i 957 petabit alper chilometro: un ...

...42 le applicazioni distribuite su circa 500 chilometri della rete stradale/autostradale italiana sotto costante monitoraggio grazie al nuovo sistema 'OF' che sfrutta la tecnologia della...Il test di velocità è stato eseguito in un laboratorio utilizzando una tecnologia avanzata in. Solitamente i cavi incontengono un nucleo e molti rivestimenti per proteggere ...L'esperimento è stato condotto in laboratorio e ha polverizzato il precedente primato con un trasferimento di dati a 319 terabyte per secondo ...I clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH potranno attivare la stessa promozione: alla velocità della fibra FTTC, che permette di navigare fino a 200 Mega in download; alla velocità ...