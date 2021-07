La Cina scopre l' arte del lobbismo per ottenere siti Unesco

(Di martedì 20 luglio 2021) Si riunisce in questi giorni inil Comitatoper individuare i nuoviche diventeranno patrimonio mondiale dell’umanità. Nel mondo ci sono 1.121e al momento Italia esono appaiate in testa a quota 55. Ma i cinesi, sfruttando il fattore campo, sono sicuri di superare l’Italia nella classifica deipatrimonio dell’umanità. Intendiamoci bene: laè un paese enorme, vasto quanto l’intera Europa e noi dobbiamo sentirci orgogliosi di essere italiani e di vivere in un paese così ricco di storia e di cultura. E se la ...

Advertising

monsieur_dapoz : RT @ItalianPolitics: @bordoni_russia Come pure le uscite del CFR americano sul declino economico della Cina. Oggi si scopre che nel 2020 (i… - ItalianPolitics : @bordoni_russia Come pure le uscite del CFR americano sul declino economico della Cina. Oggi si scopre che nel 2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina scopre

Il Foglio

Legge sicurezzasoffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro -... Gdfdecine di 'furbetti' (anche condannati) per un danno di euro 325mila Altre News Parigi. ...Home Cronaca Savona. Gdfdecine di 'furbetti' (anche condannati) per un danno di euro 325mila Cronaca 19 Luglio 2021 ... Legge sicurezzasoffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. ...Secondo la stampa cinese, questa attività serve anche a creare “un ambiente di fiducia e orgoglio nazionale”. Capito? Orgoglio nazionale. E puntano a superare l'Italia: per ora pareggiamo ...Arriva la prima vittima del vaiolo delle scimmie: si tratta di un veterinaio, la cui morte risale in realtà al 27 maggio.