La Cina minaccia “nuclearmente” il Giappone prima delle Olimpiadi: si teme la terza guerra mondiale (Di martedì 20 luglio 2021) Quando mancano ormai solo tre giorni all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, il Giappone deve fare i conti con una minaccia molto seria. Stavolta non si tratta della pandemia di Covid-19, che pure continua a preoccupare gli organizzatori dei Giochi Olimpici. Come riportato dal Daily Star Online, la Cina avrebbe minacciato di bombardare il Giappone in caso il Paese nipponico decidesse di interferire con l’invasione di Taiwan da parte di Pechino. La Cina ha fatto sapere che lancerà bombe nucleari “fino a quando il Giappone non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 luglio 2021) Quando mancano ormai solo tre giorni all’iniziodi Tokyo, ildeve fare i conti con unamolto seria. Stavolta non si tratta della pandemia di Covid-19, che pure continua a preoccupare gli organizzatori dei Giochi Olimpici. Come riportato dal Daily Star Online, laavrebbeto di bombardare ilin caso il Paese nipponico decidesse di interferire con l’invasione di Taiwan da parte di Pechino. Laha fatto sapere che lancerà bombe nucleari “fino a quando ilnon ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina minaccia Cyberattacchi, la doppia morale di Pechino sulla sicurezza dei dati Non a caso, secondo il Segretario di Stato americano Antony Blinken la Cina rappresenta "una grave minaccia per la nostra sicurezza economica e nazionale". L'America ha perso terreno su un fronte che ...

Pesci rossi, l'allarme: possono diventare dei 'mostri' Sono uno degli animali domestici più diffusi, principalmente le specie originarie della Cina: ... in quanto essendo delle specie particolamente invasive possono diventare una minaccia per i gruppi ...

Blinken critica Cina per cyberattacchi, minaccia sicurezza ANSA Nuova Europa Pesci rossi, l'allarme: possono diventare dei "mostri" Secondo gli esperti possono raggiungere le dimensioni di un pallone da calcio e pesare fino a 2 chili. Si nutrono delle uova che depongono gli altri pesci ...

Processo trattativa, difesa Dell’Utri: “E’ innocente, Brusca inattendibile” Facebook Shares L’arringa dell’avvocato Padovani: “Gli imputati simboleggiano una vicenda e la posta in gioco è alta” “Marcello Dell’Utri è perfettamente innocente, a suo carico, in termini fattuali, ...

