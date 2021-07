Kate Middleton rompe la tradizione | niente foto per il compleanno di Goerge

(Di martedì 20 luglio 2021) George, il primogenito die William, compie 8 anni il prossimo 22 luglio. Ma questa volta è altamente probabile che i Duchi di Cambridge non condivideranno nuovedel figlio, come èper i membri senior della Famiglia Reale. Stando a quanto riporta il Daily Mail,e William si rifiutano di pubblicare nuovedi George dopo quanto accaduto allo stadio di Wembley durante le partite Inghilterra-Germania e Inghilterra-Italia, alle quali ha assistito il Principino. In quelle occasioni, George è stato esposto a critiche infruttuose ...

Advertising

DMastromattei : Meghan Markle, nuovo affronto alla Regina Elisabetta: 'Dove infilare la sua corona' – Libero Quotidiano - infoitcultura : Harry e Meghan, addio tregua con la Corona: una bomba sulla Regina Elisabetta e Kate Middleton, a ottobre salta la… - SmorfiaDigitale : Harry e Meghan, addio tregua con la Corona: una bomba sulla Regina Elisabetta e ... - IGLIF6 : FACEZIA:SECONDO KATE MIDDLETON (LA FUTURA REGINA) DOVREI ESSERE ESILIATO SUL PIANETA MARTE - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Non posso festeggiare fino a quando qualcuno non mi dirà cosa ci faceva Luca Marchegiani accanto a Kate Middleton. #willi… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Sky Tg24

I cambi ditra Wimbledon e Wembley › Il royal look del giorno. Beatrice di York in pois si tocca il pancione come Meghan Markle J. R. Moehringer, il giornalista americano premio ...Da Harry e Meghan Markle l'assalto finale alla Corona. E questa volta non se l'aspettavano neanche a Buckingham Palace . Il duca di Sussex, secondogenito di Carlo e Diana e fratello dell'erede al ...Un po’ come ha fatto Kate Middleton qualche stagione fa, quando ha deciso di schiarire e scaldare la sua chioma cioccolato con l’aggiunta di un tocco di miele. Di facile manutenzione, il biondo miele ...Il figlio dell'erede al trono ha ricevuto diverse critiche dopo la finale degli Europei 2020 e ora i genitori hanno paura ...